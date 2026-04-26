Председатель «Рыбацкого комитета» призвал самарцев не покупать рыбу с рук

Самарский регион 26 апреля присоединился к масштабной природоохранной акции «Всероссийский день без сетей». На Волге и её притоках цель — очистить акваторию от браконьерских орудий лова и спасти от гибели тысячи рыб, особенно ценных промысловых пород в самый уязвимый для них сезон. В рейдах по выявлению незаконных орудий лова приняли участие десятки человек. На воду вышли сотрудники рыбоохраны и Росгвардии, инспекторы ГИМС, общественные деятели и неравнодушные волонтёры. В этом году крупные точки сборов были организованы:
На реках:
- Самара (в районе Южного моста),
- Сок,
- Кривуша и Большой Кинель.
На Волге:
- в Безенчукском затоне, а также в районах Обшаровки, Сызрани, Жигулёвска и Бестужевки.
На Куйбышевском водохранилище:
- в районе яхт-клуба «Дружба» и у живописных берегов возле Замка Гарибальди в селе Хрящёвка.
Одновременно с этим 26 апреля в 11:00 утра на лодочной станции «Навигатор» (ул. Набережная реки Самара, 157) стартовала и ежегодная акция «Волга без сетей», приуроченная к Международному дню Волги. Её организаторами выступили Волго-Камское территориальное управление Росрыболовства и Общественная палата Самарской области. Участники этого рейда обследовали акватории Волги и Самары у Стрелки — на предмет наличия там незаконных орудий лова.
Председатель Самарского отделения «Рыбацкого комитета» Сергей Карпов обратил внимание на то, что в период нерестового запрета процветает незаконная продажа улова. «Нерестовый запрет начался. Посмотрите, сколько рыбы в онлайн-продаже. Всё это браконьерская», — заявил Карпов, добавив, что подобные рейды помогают дать бой нелегальному промыслу и дать шанс на восстановление популяции рыб.
Участники акции напоминают жителям региона: если вы заметили незаконно установленные сети или другие подозрительные орудия лова — сообщите об этом специалистам рыбоохраны.
Можно обратиться по телефону доверия Волго-Камского территориального управления Росрыболовства: 8 800 707 99 56 (работает по принципу автоответчика).