Штормовое предупреждение из-за заморозков продлили в Волгоградской области

В Волгоградской области после небольшого потепления в воскресенье снова ждут дожди, ветер и заморозки. Температура воздуха днем снова понизится, по ночам сохранятся заморозки. Волгоградский ЦГМС снова предупреждает об опасном для растений явлении — заморозках в воздухе и на почте. Такая погода продлится как минимум до 29 апреля.
Рабочий понедельник начнется с дождей. В северных районах области ждут снег с дождем. В Волгограде днем будет до +11, ночью +4…+6. В отдельных районах области обещают заморозки −1…-3. В понедельник также дискомфорта добавит очень сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду.
Во вторник, 28 апреля и в среду, 29 апреля, в Волгограде ветер немного утихнет. Дождей не будет, а воздух прогреется до +14…+15. На юге области потеплеет до +17, а на севере пока по ночам температура воздуха будет опускаться ниже нуля.