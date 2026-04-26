Снег и дождь пройдут в Воронежской области в последний понедельник апреля

Облачная погода ожидается в понедельник, 27 апреля, в Воронежской области.
Ночью в столице Черноземья температура воздуха составит +1°… +3°. Днём будет около +5°… +7°. По области в тёмное время суток столбики термометров покажут от −1° до +4°, в светлое — от +4° до +9°.
Как в Воронеже, так и в районах региона пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью они будут умеренными. Днём интенсивность осадков уменьшится.
Ранее сообщалось, что в последний понедельник апреля в Воронежской области усилится западный ветер. Его пиковая скорость будет достигать 21 м/с.