Жителей Татарстана ждет укороченная рабочая неделя

В Татарстане, как и по всей стране, начнется укороченная рабочая неделя. Трудится можно будет всего четыре дня. Причина — празднование Дня Весны и Труда, который в этом году выпадает на пятницу и объявлен нерабочим при пятидневке. В свою очередь 30 апреля — предпраздничный день, поэтому работать придется на час меньше.
Таким образом, татарстанцев ожидают три выходных подряд — 1, 2 и 3 мая. Но это еще не все. Следом ожидается еще одна укороченная неделя — с 12 по 15 мая. Дело в том, что празднование Дня Победы 9 мая в этот раз придется на субботу. Это означает, что выходной переносится на понедельник (11 мая).