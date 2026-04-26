В Красноярском крае составили рейтинг перспективных профессий в регионе

Возглавляет список специалист по работе с системами искусственного интеллекта.

Источник: Национальные проекты России

Служба занятости Красноярского края подготовила топ-3 профессий, которые в течение пяти лет станут одними из самых востребованных на рынке труда региона, сообщили в краевом агентстве труда и занятости населения. Содействие занятости является одной из задач нацпроекта «Кадры».

Рейтинг создан на основе опроса работодателей. Возглавляет список перспективных профессий специалист по работе с системами искусственного интеллекта. Строчкой ниже находятся операторы беспилотных авиационных систем, а на третьем месте — специалисты по кибербезопасности.

Желающие получить эти специальности могут пройти бесплатные курсы, связанные с нейросетями, машинным обучением, управлением беспилотными системами, обеспечением информационной безопасности, и по другим программам. Записаться на обучение можно на портале «Работа России».

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.