Путают с луком: нижегородцы узнали про популярные токсичные цветы

Жителям Нижегородской области рассказали про довольно токсичные цветы, которые очень многие сажают на даче. Речь идет о нарциссах. Как отметили в канале «Бокал прессека», луковицы и стебли нарцисса содержат алкалоид ликорин. Этот природный «пестицид» нужен растению от вредителей, грибков и травоядных. Правда, для человека он токсичен — вызывает рвотный рефлекс и отравления. Стоит сказать, что ликорин может в теории применяться для борьбы с опухолями и некоторыми штаммами коронавируса и гриппа.