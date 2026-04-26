Жителей Ростовской области предупредили о серии магнитных бурь в мае

В Ростовской области в мае ожидают повышенную геомагнитную активность. На основе данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН составлен предварительный прогноз на первую половину месяца.
Уже1 числа магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии. Специалисты связывают это с отголосками магнитной бури уровня G1, которая ожидается накануне, 30 апреля.
Затем наступит период затишья: с 2 по 6 мая, а также с 8 по 10 мая геомагнитный фон останется в «зеленой зоне». Единственным исключением в этот период станет 7 мая — в этот день индекс солнечной активности вновь вырастет.
Вторая декада месяца начнется с благоприятной обстановки. С 11 по 14 мая магнитосфера над Ростовской областью будет оставаться стабильной. Однако уже 15 мая регион окажется под влиянием полноценной магнитной бури. Ожидается, что она достигнет уровня G1. Это может отразиться на самочувствии метеозависимых людей.
