Нижегородцев предупредили о ядовитых свойствах нарциссов

Нарциссы, которые сейчас активно цветут в садах, могут быть опасны для здоровья. Об этом рассказал главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Дело в том, что в луковицах и стеблях растения содержится алкалоид ликорин. Для самого растения это отличная природная защита от вредителей, грибков и травоядных, а вот у человека он способен вызвать рвотный рефлекс и отравление. Кстати, ученые считают ликорин перспективным для борьбы с опухолями и некоторыми штаммами коронавируса и гриппа.
Не менее коварен и сок нарцисса. В нем прячутся микроскопические кристаллы оксалата кальция — крошечные иглы, которые проникают глубоко в кожу и провоцируют «нарциссовую чесотку». Если после контакта с растением потереть глаза, то начнется сильное раздражение, похожее на ощущение стеклянной пыли.
К тому же луковицы нарцисса часто путают с репчатым луком. Такая ошибка ведет к тяжелому пищевому отравлению с судорогами и поражением сердца. Специалисты советуют всегда мыть руки после работы с цветами, даже если просто срезали их для букета.
Напомним, в лесах Нижегородской области началось цветение волчьего лыка. Растение лучше не трогать: оно ядовито от коры до ягод.