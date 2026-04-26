В Перми возбудил дело после падения ребенка с каталки в больнице

ПЕРМЬ, 26 апр — РИА Новости. Следователи возбудили дело после травмирования 13-летнего мальчика, который после операции упал с кушетки-каталки и повредил голову в частной клинике Перми, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
В ряде местных СМИ появились данные о том, что в частной клинике Перми 13-летний мальчик, которого везли с плановой операции, упал с кушетки-каталки и получил травму головы. Это произошло в момент, когда он отходил от наркоза. Уточняется, что причиной инцидента якобы стала ошибка сотрудников медучреждения.
«На основании информации, размещенной в СМИ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — говорится в сообщении СУСК.