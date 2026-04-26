В городе Свободном в Приамурье стартовали ремонтные работы на дорогах

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начались на дорогах в городе Свободном, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
В частности, с середины апреля стартовала реконструкция на отрезке улицы Гоголя между улицами Михайло-Чесноковской и Малиновского. Это самый протяженный участок ремонта этого года, его протяженность составляет 1,6 км.
Специалисты уже приступили к демонтажным работам и установке нового бортового камня. Согласно контракту, им также предстоит обустроить основание проезжей части, уложить два слоя асфальтобетонного покрытия, обновить ливневую канализацию, укрепить обочины и нанести дорожную разметку. Все работы планируется завершить до конца сентября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.