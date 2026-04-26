Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре почтили память героев-чернобыльцев в 40-ю годовщину катастрофы

26 апреля 1986 года при проведении испытаний на Чернобыльской АЭС произошёл взрыв реактора.

Источник: Югополис

В Краснодаре состоялось торжественно-траурное мероприятие, посвящённое 40-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Церемония прошла у монумента чернобыльцам Кубани на Проспекте Чекистов, где собрались представители власти, ликвидаторы и жители города.

Собравшиеся почтили подвиг участников ликвидации одной из крупнейших техногенных катастроф XX века. В ходе мероприятия была воспроизведена аудиозапись переговоров диспетчерской службы с сотрудниками АЭС, сделанная в первые часы после аварии. Прозвучало стихотворное посвящение героям-чернобыльцам.

Память погибших участники церемонии почтили минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника. Также в храме Рождества Христова прошла панихида по ликвидаторам, которых уже нет в живых, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, 26 апреля 1986 года на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв. В ликвидации последствий катастрофы приняли участие от 600 до 800 тысяч человек со всего СССР, в том числе около двух тысяч жителей Краснодара.