В техникуме кузбасской Юрги организовали день открытых дверей

За два дня техникум посетили почти 600 потенциальных абитуриентов. Выпускники школ познакомились с возможностями обучения по программам «Профессионалитета». Для гостей подготовили разнообразные мастер-классы, где можно было на практике изучить особенности различных специальностей, а в актовом зале для учеников провели игровую программу, благодаря которой они узнали больше о жизни техникума и его учащихся.