В техникуме кузбасской Юрги организовали день открытых дверей

День открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» прошел в Юргинском техникуме машиностроения и информационных технологий в Кузбассе. Об этом сообщили в городской администрации.
За два дня техникум посетили почти 600 потенциальных абитуриентов. Выпускники школ познакомились с возможностями обучения по программам «Профессионалитета». Для гостей подготовили разнообразные мастер-классы, где можно было на практике изучить особенности различных специальностей, а в актовом зале для учеников провели игровую программу, благодаря которой они узнали больше о жизни техникума и его учащихся.
«День открытых дверей стал отличной возможностью для школьников сделать осознанный выбор будущей профессии и получить ответы на все интересующие вопросы», — отметил директор техникума Михаил Лобанов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.