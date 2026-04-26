«Чайка» потерпела второе поражение от «Локо» в полуфинале чемпионата МХЛ

Перестановки не принесли плоды. Хозяева открыли счёт уже через 25 секунд после начала игры. На 15-й минуте на табло загорелись цифры 2:0, на 45-й — 3:0. Когда пошла 48-я минута, Виктор Фёдоров подарил гостям надежду на спасение (гол в большинстве, ассистенты — Макар Ополинский и Макар Глазунов). Однако уже через 42 секунды хоккеисты «Локо» восстановили отрыв +3 — 4:1. Приблизиться к сопернику, как накануне (после 5:2), торпедовская молодёжка не смогла. Соотношение бросков в створ — 34:33 в пользу дружины системы «Локомотива».