«Чайка» потерпела второе поражение от «Локо» в полуфинале чемпионата МХЛ

26 апреля «Локо» на своей площадке удвоил преимущество в серии до четырёх побед. Лучший коллектив Западной конференции Молодёжной хоккейной лиги выиграл у нашей команды, представляющей Восток, со счётом 4:1.
По сравнению с субботним матчем, в котором ярославцы одолели нижегородцев с разницей в одну шайбу (5:4), тренерский штаб «Чайки» изменил все пятёрки. Состав на воскресный поединок был таким: Сабитов (Гриценко вышел вместо него на 48-й минуте); Муллеров — Яценко, Козин — Мишин — Л. Сальников; Присекин — Чесноков, Ополинский — Фёдоров (К) — Пугачёв (А); Анисимов — А. Сальников, Муханов — Свищёв — Мельников; Скворцов — Горнов — Глазунов (А), Кулябин; Лаптев (не играл).
Перестановки не принесли плоды. Хозяева открыли счёт уже через 25 секунд после начала игры. На 15-й минуте на табло загорелись цифры 2:0, на 45-й — 3:0. Когда пошла 48-я минута, Виктор Фёдоров подарил гостям надежду на спасение (гол в большинстве, ассистенты — Макар Ополинский и Макар Глазунов). Однако уже через 42 секунды хоккеисты «Локо» восстановили отрыв +3 — 4:1. Приблизиться к сопернику, как накануне (после 5:2), торпедовская молодёжка не смогла. Соотношение бросков в створ — 34:33 в пользу дружины системы «Локомотива».
29 и 30 апреля команды померятся силами в КРК «Нагорный».
