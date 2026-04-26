Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

196 жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей с начала сезона

В регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания клещевыми инфекциями.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На 26 апреля 2026 года в Иркутской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания клещевыми инфекциями, несмотря на рост активности кровососов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону. За медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 196 жителей области, в том числе 53 ребёнка.

— Укусы зафиксированы в следующих районах: Иркутский, Ольхонский, Усольский, Эхирит-Булагатский, Боханский, Нижнеудинский, Заларинский, Слюдянский, Усть-Удинский, Баяндаевский. А также в Иркутске и Ангарском муниципальном округе, — уточнили в ведомстве.

Всего был исследован 141 клещ, снятый с людей. Среди них: 21 паразит оказался заражён иксодовым клещевым боррелиозом. Еще 4 — инфицированы другими инфекциями. Для профилактики массовых заражений в третьей декаде апреля обработают 3100 гектаров земли в парках, кладбищах, возле детских садов и школ. Обработки пройдут после санитарной уборки территорий и при теплой погоде.