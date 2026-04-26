196 жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей с начала сезона

На 26 апреля 2026 года в Иркутской области не зарегистрировано ни одного случая заболевания клещевыми инфекциями, несмотря на рост активности кровососов. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону. За медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 196 жителей области, в том числе 53 ребёнка.