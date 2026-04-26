В Оренбуржье открыли регистрацию на забег «Медногорск — Кувандык»

Спортсмены из Оренбургской области и других регионов могут подать заявку на участие в легкоатлетическом забеге «Медногорск — Кувандык», посвященном 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Кувандыкского городского округа.
Заявки на участие принимаются до 7 мая в муниципальном комитете по физической культуре и спорту по телефону 8 (35361) 2−06−85. Сам забег состоится 9 мая. Участники стартуют с площади имени Ленина в городе Медногорске, а финишируют у памятника «Родина-Мать» в городе Кувандыке.
Для участников из Кувандыка организуют отправку автобусов. Они поедут от дома № 14 по улице Маршала Жукова, мемориала «Родина-Мать», станции скорой помощи по улице Чапаева и от магазина «Монеточка» по проспекту Мира.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.