Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смертельное ДТП произошло в Пермском крае

На границе Очера и Нытвы водитель иномарки превысил скорость и вылетел в кювет.

Источник: Комсомольская правда

25 апреля на границе Очерского и Нытвенского городских округов в Пермском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По информации, предоставленной кунгурскими спасателями, водитель автомобиля ZEEKR нарушил скоростной режим, что привело к потере управления и съезду машины в кювет.

В результате аварии один человек погиб на месте. Еще двое пострадавших были переданы бригаде скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Сотрудники экстренных служб напоминают о необходимости строго соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулем, особенно на загородных трассах.