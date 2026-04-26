Смертельное ДТП произошло в Пермском крае

25 апреля на границе Очерского и Нытвенского городских округов в Пермском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По информации, предоставленной кунгурскими спасателями, водитель автомобиля ZEEKR нарушил скоростной режим, что привело к потере управления и съезду машины в кювет.
В результате аварии один человек погиб на месте. Еще двое пострадавших были переданы бригаде скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Сотрудники экстренных служб напоминают о необходимости строго соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными за рулем, особенно на загородных трассах.