Андрей Гнеушев проголосовал за объект благоустройства в Нижегородской области

Первый заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев принял участие в голосовании за общественные пространства, которые благоустроят в 2027 году. Об этом он написал в своих соцсетях.
Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Оно проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
По словам Андрея Гнеушева, за время действия программы в области преобразились сотни общественных зон и тысячи дворов. В поездках по муниципалитетам он специально обращает внимание, как живут обновленные территории. Практика показывает, что такие пространства не пустуют: там гуляют семьи с детьми, занимаются спортом и просто отдыхают.
— Жители сами выбирают объекты для благоустройства, и эти пространства становятся центром притяжения, — отметил первый замгубернатора Нижегородской области.
Напомним, в этом году на рейтинговое голосование в Нижегородской области выставили 93 общественных пространства в 23 муниципалитетах. Принять участие в нем может любой желающий старше 14 лет. Процедура голосования проста и занимает всего несколько минут: нужно зайти на платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru, посмотреть представленные проекты и выбрать тот, который хочется видеть обновленным. Андрей Гнеушев призвал нижегородцев не проходить мимо и уделить немного времени, чтобы в следующем году в регионе стало больше благоустроенных и современных пространств для жизни.