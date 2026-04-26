Андрей Гнеушев проголосовал за объект благоустройства в Нижегородской области

Напомним, в этом году на рейтинговое голосование в Нижегородской области выставили 93 общественных пространства в 23 муниципалитетах. Принять участие в нем может любой желающий старше 14 лет. Процедура голосования проста и занимает всего несколько минут: нужно зайти на платформу zagorodsreda.gosuslugi.ru, посмотреть представленные проекты и выбрать тот, который хочется видеть обновленным. Андрей Гнеушев призвал нижегородцев не проходить мимо и уделить немного времени, чтобы в следующем году в регионе стало больше благоустроенных и современных пространств для жизни.