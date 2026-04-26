Госдума: Чернобыль заставил человечество переосмыслить безопасность АЭС

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Авария на Чернобыльской АЭС заставила человечество переосмыслить безопасность атомной энергетики, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.

В 2026 году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей по масштабам ущерба и последствиям техногенной катастрофы. Авария на четвертом энергоблоке ЧАЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года.

«Чернобыль заставил человечество переосмыслить безопасность атомной энергетики. Российская атомная отрасль сделала огромный рывок в этом направлении. Сегодня специалисты “Росатома” лидируют в создании безопасных реакторов нового поколения, минимизируя риски повторения подобных катастроф», — сказала Аршинова.

Парламентарий отметила, что атомная энергия останется одним из ключевых источников стабильной генерации электричества. По ее мнению, в будущем ее использование будет только расти.

«Трудно объяснить действия властей Украины, которые регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. Своими преступными и безрассудными действиями киевский режим пытается спровоцировать катастрофу мирового масштаба. Это безответственная игра с огнем, которая может обернуться трагедией для всего континента», — заключила она.