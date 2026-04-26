Студенты Тувинского университета изучили технологии дорожного производства

Для учащихся организовали экскурсию на асфальтобетонный завод «Восток».

Экскурсия для студентов Тувинского государственного университета прошла на асфальтобетонном заводе «Восток», который участвует в реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве дорожно-транспортного комплекса Республики Тывы.

На заводах ведется активная подготовка к началу дорожно-строительного сезона. В ходе экскурсии студенты увидели, как хранятся материалы для приготовления асфальтобетонных смесей, как устроено основное технологическое оборудование завода, познакомились с процессом отгрузки продукции, узнали об этапах производства асфальтобетонной смеси. Также они посетили дорожную лабораторию, где осуществляют все виды лабораторного контроля поступающих материалов и выпускаемой продукции.

«Посещение реальных производственных объектов — это возможность ознакомиться с процессом организации и производства работ, [которая] расширяет общий и профессиональный кругозор», — рассказал заместитель генерального директора предприятия «Восток» по качеству Евгений Маслаков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.