Гагаринские чтения в Саратовской области собрали участников из 15 регионов

Шестые Гагаринские чтения прошли в Саратовской области 9−10 апреля. Мероприятие провели в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Площадкой для чтений стала Саратовская областная специальная библиотека для слепых. По словам министра культуры региона Наталии Щелкановой, событие собрало экспертов, историков и специалистов из 15 регионов России, а онлайн-трансляция привлекла слушателей из 89 субъектов.
За два дня участники представили 23 доклада под общим девизом «Космос. Гагарин. Мы первые в мире!». Обсуждения охватили успешные практики, популярные проекты и свежие идеи для библиотек и музеев. Особо отметили саратовские инициативы: проект «Хороший роман» Саратовского областного музея краеведения, а также «Виртуальное путешествие “Вижу космос”» и «Гагарин в спецформате» областной специальной библиотеки для слепых.
