Нижегородка поблагодарила бригаду скорой помощи за человечность

Жительница Нижнего Новгорода написала письмо министру здравоохранения с просьбой поощрить 714-ю бригаду скорой помощи. Медики не просто выполнили свою работу, а помогли ей справиться с сильнейшим стрессом. Об этой истории рассказал главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Все случилось прямо в кресле стоматолога: у женщины резко поднялось давление до 180 на 120. Ситуация критическая, многих в такой момент охватывает паника. Приехавшие на вызов медики действовали четко по протоколу: сняли электрокардиограмму, ввели препараты и доставили пациентку в пятую больницу.
Но запомнилось ей не это. «Всю дорогу они проявляли искреннее неравнодушие, поддерживали диалог, чтобы отвлечь меня от тревоги. Их чуткость помогла мне справиться со стрессом в экстренной ситуации», — поделилась женщина. Именно такое человеческое отношение и заставило ее обратиться к министру с просьбой премировать бригаду.