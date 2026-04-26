Плата за имя? Стоит ли раскошеливаться на дорогие очки и где можно экономить

Цена очков колеблется в наши дни от нескольких тысяч рублей до десятков и даже сотен тысяч. Действительно ли между ними такая большая разница или это просто плата за модный бренд? На чем можно сэкономить, а где лучше не скупиться, разбирался «АиФ-Волгоград».
Главное — линзы.
На чем точно не стоит экономить, так это линзы — сердце любых очков. Он них зависят четкость зрения, комфорт и безопасность глаз.
Качество и цена хороших линз складываются:
1. Из качества материала. Дешевые линзы из акрила или обычного пластика могут быть толстыми, тяжелыми и давать искажения. Дорогие производят из высокоиндексных материалов (поликарбонат, Trivex). Они тоньше, легче и обеспечивают максимальную четкость без искажений.
2. Важность покрытий. Антибликовое покрытие — пожалуй, самый важный «мастхэв». Оно устраняет блики от фар встречных машин, экрана компьютера, делая зрение более контрастным и чистым, а глаза меньше устают. Оно также повышает прозрачность линз почти на 10%. В качественных дорогих линзах покрытий несколько — упрочняющее, грязе- и водоотталкивающее.
3. Также важна защита от УФ-лучей. Это критически важная функция любой оптики. Она не зависит от цвета или затемнения линз. Эксперты советуют выбирать модели с маркировкой UV 400 или указанием «100% UV-защита».
Самая неочевидная опасность подстерегает при покупке дешевых солнцезащитных очков — они могут быть вреднее, чем их полное отсутствие.
Дело в том, что темные линзы без УФ-фильтра заставляют зрачок расширяться, чтобы впустить больше света. В итоге в глаз попадает больше вредного ультрафиолета, чем если вообще обходиться без очков.
Визуально отличить хорошие линзы от плохих невозможно. Поэтому не стоит стесняться — надо требовать у продавца сертификаты.
Оправа: на чем можно сэкономить разумно.
Что касается оправы, то здесь на цену влияют дизайн и бренд, материалы и фурнитура, а также то, насколько долго рамка будет держать форму. Однако важнее то, насколько она подходит конкретному пациенту и как четко подогнана под лицо.
«Если оправа плохо держится и сползает, она может уходить в перекос. Зрачку придется постоянно подстраиваться. Подбирая оправу следует учитывать, чтобы линзы стояли четко напротив зрачков и не располагались слишком близко или далеко от глаза», — предупреждает офтальмолог Александра Стругова.
Офтальмологи часто советуют не переплачивать за бренд оправы. Главные критерии — легкая, прочная, гипоаллергенная, правильного размера. На люксовых материалах вроде золота также смело можно экономить.
Бренд может быть оправдан и за него стоит доплатить, если вы носите очки каждый день и оправа должна выдерживать ежедневную нагрузку годами. Брендовые модели делают из материалов, устойчивых к деформации (ацетат, титан), с усиленными шарнирами, которые не разболтаются. Точность изготовления у них выше: допуски измеряются в десятых долях миллиметра, из-за чего оправа лучше сидит.
Главный риск: где экономия опаснее всего.
В погоне за экономией люди часто попадают в самую большую ловушку — покупка готовых очков на маркетплейсах или в переходах без рецепта. Врачи предупреждают: это не просто неудобно, а опасно, поскольку грозит постоянным напряжением глаз, головными болями, быстрой утомляемостью, а также ускоренным прогрессированием близорукости.
При покупке на маркетплейсах невозможно гарантировать качество линз и их покрытий. Вы не знаете, настоящие ли линзы, есть ли на них нужные покрытия, например, УФ-защита, и не навредит ли вам материал самой оправы, которая может быть из токсичных веществ или тяжелых сплавов, вызывающих аллергию.
Кроме того, у продавца нет ваших параметров — межзрачковое расстояние, центр зрачка. А любая ошибка в 1−2 мм заставляет глаза постоянно «ловить фокус».
Нет однозначного ответа на вопрос: стоит ли переплачивать? Все зависит от потребностей. Переплачивать за «имя» на оправе обычно не стоит, если только вам не нужен модный аксессуар. А вот вкладывать средства в качество стоит. Особенно если:
вы носите очки целый день ежедневно;
у вас сложный рецепт — высокие диоптрии, астигматизм, пресбиопия, при которых качественная оптика жизненно необходима;
очки нужны для работы за компьютером или вождения автомобиля;
очки нужны ребенку — здесь безопасность и «правильная» линза критичны для развития зрения.
В случае, если так называемые очки для чтения требуются от случая к случаю, можно найти качественный, бюджетный вариант, но обязательно по рецепту врача и в проверенной оптике.
Совет медика.
Стоит воспользоваться советами доктора Алёны Парецкой для того, чтобы не столкнуться с проблемой ухудшения зрения. Медик обобщила выводы своих коллег-офтальмологов:
Больше прогулок — в это время тренируются мышцы глаза, поскольку мы обращаем внимание на разнообразные объекты на разных расстояниях.
Витамины для зрения — они помогают глазам оставаться здоровыми и ясными.
Визиты к врачу — их не стоит откладывать. Правильно подобранные очки могут замедлить ухудшение зрения, особенно в молодом возрасте. Не стоит пренебрегать и глазными каплями — они помогут снять напряжение и увлажнить глаза, особенно если приходится много работать за компьютером.