Свыше 2 тысяч человек посетили фестиваль «Твой путь в медицине» в Самаре

Участниками карьерного фестиваля «Твой путь в медицине» в Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) стали более двух тысяч студентов, ординаторов и молодых специалистов. Мероприятие прошло 21−22 апреля и соответствовало целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Самарской области.
«Университет делает много шагов, чтобы максимально приблизить образовательную программу к тем задачам, которые стоят перед системой здравоохранения. Для нас крайне важно, чтобы наши выпускники обладали уникальными компетенциями, были востребованы и выигрывали в честной конкурентной борьбе в конкурсах на трудоустройство», — подчеркнул ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН Александр Колсанов.
Для участников фестиваля организовали мастер-классы и лекции от ведущих экспертов, ярмарку вакансий, интерактивные зоны и нетворкинг. На мероприятии обсудили подготовку кадров и механизмы привлечения и закрепления молодых специалистов в медучреждениях. Также будущие медработники могли сделать первый шаг в профессию — более 70 лечебных учреждений Самарской области и соседних регионов представили открытые вакансии.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.