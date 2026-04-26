Петербуржцы стали родителями четырёх дочерей одновременно

Отдел ЗАГС Красносельского района Санкт-Петербурга зарегистрировал редкое событие — рождение четверняшек. В семье появились на свет четыре дочери, сообщили в пресс-службе.
Девочек назвали Анной, Софией, Василисой и Анастасией. Они стали вторым, третьим, четвёртым и пятым ребёнком в семье. Старший сын Александр уже помогает родителям заботиться о младших сёстрах.
Рождение четверняшек произошло в преддверии Дня дочери, что придало событию особую символику. Кроме того, супруги готовятся отметить жемчужный юбилей — 30 лет совместной жизни. Свадьба состоится 19 сентября 2027 года. Пара находится в браке с 1997 года.
Сотрудники ЗАГСа поздравили родителей и пожелали малышкам крепкого здоровья, а маме и папе — сил и терпения в воспитании пятерых детей.