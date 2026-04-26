Мальчика госпитализировали после удара током на улице в Усть-Илимске

В городе Усть-Илимске 7-летнего мальчика ударило током от трансформаторной подстанции на улице Высотной, идет проверка, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
«С травмами ребенка доставили в медицинское учреждение. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка инспекторами по делам несовершеннолетних», — говорится в сообщении. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку.
Мальчика ударило током, когда он пытался залезть на трансформаторную будку, сообщило управление Следственного комитета (СК) в «Максе». Следователи ведут проверку по статье 238 Уголовного кодекса России — халатность.
«Сотрудники полиции напоминают владельцам объектов недвижимости, особенно недостроенных либо находящихся в бесхозном состоянии, о необходимости исключения свободного доступа на данную территорию.», — отметили в МВД.
По данным Baza и Babr Mash, инцидент произошел на территории бывшего режимного объекта в Иркутской области. Несколько детей проникли на территорию ранее ликвидированной колонии-поселения в Усть-Илимске. Играя, мальчик залез на будку и задел кабель, который оставался под напряжением, пишет Baza. По данным второго телеграм-канала, мальчик поднял провод под напряжением около 6 тыс. вольт.
Ребенок получил ожоги по всему телу, а также — черепно-мозговую травму после того, как упал с будки. Мальчик находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
