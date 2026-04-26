«Нового» гражданина РФ поставили на воинский учет в Воронежском Богучаре

В этот раз проверка прошла на строящихся объектах в Богучаре. Следователи проверили документы у 19 человек. В результате был выявлен один «новый» гражданин России, который после получения гражданства уклонялся от визита в военкомат и призыва на службу. Мужчину оперативно доставили в комиссариат для оформления всех необходимых документов.