«Нового» гражданина РФ поставили на воинский учет в Воронежском Богучаре

Под Воронежем прошел рейд по выявлению уклонистов среди «новых» граждан РФ.

Военные следователи Воронежского гарнизона совместно с сотрудниками военкомата провели очередную проверку на стройках региона. Главная цель таких рейдов — найти тех, кто недавно получил российский паспорт, но «забыл» вовремя встать на воинский учет. Об этом в ведомстве сообщили 26 апреля.

В этот раз проверка прошла на строящихся объектах в Богучаре. Следователи проверили документы у 19 человек. В результате был выявлен один «новый» гражданин России, который после получения гражданства уклонялся от визита в военкомат и призыва на службу. Мужчину оперативно доставили в комиссариат для оформления всех необходимых документов.

В военном следственном отделе по Воронежскому гарнизону подчеркнули, что такие проверки — не разовая акция. Работа по постановке новых граждан на учет во взаимодействии с военкоматами будет идти по всей области и дальше в плановом режиме.

