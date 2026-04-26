Около 60 компаний Нижегородской области приняли участие в Дне поставщика

День поставщика по направлению «Ритейл» прошел в Нижегородской области в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участниками мероприятия стали около 60 представителей бизнеса региона, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Потенциальным заказчиком выступила торговая сеть магазинов «Магнит». На мероприятии прошли бизнес-переговоры, выставка продукции нижегородских компаний, консультации со специалистами инфраструктуры поддержки предпринимательства. Эксперты рассказали о действующих мерах государственной поддержки, которые помогают подготовить продукцию к требованиям крупных заказчиков и расширить производство.
«Наша торговая сеть активно сотрудничает с Нижегородской областью и заинтересована в расширении пула региональных поставщиков. Мы открыты к диалогу с местными производителями как продовольственных, так и непродовольственных товаров. По итогам Дня поставщика мы заключили соглашение о сотрудничестве с компанией “Хлебная слеза”, а предложения других компаний взяли в дальнейшую проработку», — поделилась руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами Московского округа торговой сети «Магнит» Анастасия Александрова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.