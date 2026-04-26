Около 60 компаний Нижегородской области приняли участие в Дне поставщика

«Наша торговая сеть активно сотрудничает с Нижегородской областью и заинтересована в расширении пула региональных поставщиков. Мы открыты к диалогу с местными производителями как продовольственных, так и непродовольственных товаров. По итогам Дня поставщика мы заключили соглашение о сотрудничестве с компанией “Хлебная слеза”, а предложения других компаний взяли в дальнейшую проработку», — поделилась руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами Московского округа торговой сети «Магнит» Анастасия Александрова.