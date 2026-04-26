Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь засыпало снегом 26 апреля

Снег выпал в Беларуси в воскресенье 26 апреля.

Сейчас в Ричмонде: +9° 5 м/с 87% 758 мм рт. ст. +14°
Источник: Комсомольская правда

Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».

Синоптики предупреждали белорусов о неустойчивой погоде в выходные, говоря о заморозках, мокром снеге и сильном ветре. На воскресенье, 26 апреля, из-за сильного ветра был объявлен оранжевый уровень опасности.

В нескольких регионах республики выпал снег. Осадки в виде мокрого снега были в Гродно, Новогрудке, Слуцке, Кореличах, деревне Пастовичи Стародорожского района.

По данным БелТА, снег 26 апреля выпал и в Бресте.

