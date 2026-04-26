Беларусь засыпало снегом 26 апреля

Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Синоптики предупреждали белорусов о неустойчивой погоде в выходные, говоря о заморозках, мокром снеге и сильном ветре. На воскресенье, 26 апреля, из-за сильного ветра был объявлен оранжевый уровень опасности.
В нескольких регионах республики выпал снег. Осадки в виде мокрого снега были в Гродно, Новогрудке, Слуцке, Кореличах, деревне Пастовичи Стародорожского района.
По данным БелТА, снег 26 апреля выпал и в Бресте.
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.Читать дальше