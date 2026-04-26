Накличешь беду! Что запрещено на Мартына Лисогона, 27 апреля 2026 года

Святитель Мартин Исповедник, папа Римский: Святой VII века, уроженец Тосканской области в Италии. Получив хорошее образование, он вступил в клир Римской Церкви, а в 649 году пресвитер Мартин был избран на папский престол. В то время мир Церкви был нарушен ересью монофелитов, которую поддерживали император Констанс и Константинопольский Патриарх Павел II. Святитель Мартин созвал Поместный Собор в Риме, осудивший ересь. Разгневанный император приказал схватить папу. После долгих мучений и годичного заточения на пустынном острове, измученного старца привезли в Константинополь на суд, где его обвинили в измене и приговорили к смерти. По просьбе умирающего патриарха Павла казнь заменили ссылкой в далёкий Херсонес Таврический (в Крым). Там, изнурённый болезнями, голодом и лишениями, святитель Мартин скончался 16 сентября 655 года. В народе его почитали как защитника от нечистой силы и молились ему о благополучии семьи.