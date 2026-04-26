Что запрещено на Мартына Лисогона, 27 апреля 2026 года

В этот день предки наши не стирали вещи мужа и жены вместе — при стирке разделите их на две загрузки. Следуя древней традиции, сохраните мир в семье.

Источник: АиФ Волгоград

Две даты светского календаря, отмеченные 27 апреля, представляют собой соседство сугубо технического и глубоко мифологического. День азбуки Морзе, праздник кода, связавшего континенты, и Международный день ворон и воронов — праздник птиц, которых человечество тысячелетиями боялось и почитало. Один — про то, как люди научились говорить на расстоянии, другой — про то, как природа говорит с нами на своем языке.

Точка, тире, тишина.

27 апреля 1791 года родился Сэмюэл Финли Бриз Морзе — человек, который начал как художник-портретист, а закончил как отец современной связи. Он не имел технического образования, но в 1830-х годах, услышав на корабле разговор об электромагнетизме, загорелся идеей передачи сообщений на расстояние.

Вместе с инженером Альфредом Вейлом (а также физиком Джозефом Генри) Морзе разработал систему, где каждая буква кодируется комбинацией коротких и длинных сигналов — «точек» и «тире». 24 мая 1844 года он отправил первую телеграмму из Вашингтона в Балтимор: «What hath God wrought!» («Вот что творит Бог!») — цитата из Библии.

Значение азбуки Морзе невозможно переоценить. Она позволила новостям путешествовать со скоростью электричества вместо скорости лошади. Если в 1760 году весть о смерти короля Георга II шла до Америки шесть недель, то к 1861 году телеграфные станции покрыли весь континент.

Азбука Морзе подарила миру сигнал SOS (· · · — — — · · ·) — три точки, три тире, три точки — который до сих пор остается международным символом бедствия. Сегодня, в эпоху интернета и смартфонов, код Морзе переживает ренессанс в поп-культуре: его ритмы проникают в музыку, дизайн и квесты. А еще в США 11 января отмечают «Национальный день “Выучи свое имя на азбуке Морзе” — как напоминание: старый код еще не забыт.

Вороны: птицы, которые знают больше, чем мы.

Второй праздник — Международный день ворон и воронов — куда менее официальный, но не менее значимый. Он посвящен двум самым умным и самым оклеветанным птицам планеты.

Вороны и вороны (это разные виды, хотя их часто путают) — одни из немногих животных, способных узнавать себя в зеркале, использовать орудия труда и запоминать человеческие лица годами. Они решают логические задачи не хуже приматов, а их социальная организация сложнее, чем у многих человеческих коллективов.

В мифологии вороны — проводники между мирами. В скандинавской традиции Один посылал воронов Хугина и Мунина (Мысль и Память) облетать мир и приносить вести. В кельтских легендах ворон — спутник богини войны Морриган. В славянском фольклоре ворон — вещая птица, часто связанная с потусторонним миром и смертью. В Библии именно ворон первым выпущен Ноем из ковчега.

Апрель — время, когда вороны особенно заметны: они строят гнезда, высиживают птенцов и громко заявляют о своих правах на территорию. У многих народов весенние обряды связаны с этой птицей. У хантов и манси, например, 7 апреля отмечается Вороний день — праздник пробуждения природы и прихода весны.

Два праздника на одной дате — не случайность, а метафора. Азбука Морзе — это попытка человека приручить тишину и превратить молчание в сообщение. Вороны — это напоминание: природа уже говорит на своих языках, нам просто нужно научиться слышать.

Так что 27 апреля — день, чтобы выучить свое имя на азбуке Морзе (точка-тире-тире-тире-точка-точка — попробуйте!) и выйти на улицу послушать ворон. Они, возможно, знают то, что мы еще не расшифровали.

Лисогон или Вороний праздник.

В церковном календаре это день памяти святителя Мартина Исповедника, папы Римского. В народном календаре этот день получил яркие и говорящие названия: Мартын Лисогон, Вороний праздник, Птичьи обереги.

Название «Лисогон» возникло не случайно. В народе верили, что именно в этот день лисицы переселяются из старых нор в новые, вырытые за зиму. Согласно поверьям, в первые дни после переселения лисы бывают слепы и глухи, и их можно ловить голыми руками. Крестьяне говорили: «На Мартына на лисиц курячья слепота нападает», «Лисицы роются между пней, бегут на людей».

Второе название — «Вороний праздник» — связано с поверьем, что в конце апреля старый ворон купает своих годовалых воронят в луже и отпускает в самостоятельную жизнь. Воронов на Руси считали мудрыми и вещими птицами, но одновременно побаивались, так как их карканье считалось предвестником беды.

Кого чтили и с кем считались.

Святитель Мартин Исповедник, папа Римский: Святой VII века, уроженец Тосканской области в Италии. Получив хорошее образование, он вступил в клир Римской Церкви, а в 649 году пресвитер Мартин был избран на папский престол. В то время мир Церкви был нарушен ересью монофелитов, которую поддерживали император Констанс и Константинопольский Патриарх Павел II. Святитель Мартин созвал Поместный Собор в Риме, осудивший ересь. Разгневанный император приказал схватить папу. После долгих мучений и годичного заточения на пустынном острове, измученного старца привезли в Константинополь на суд, где его обвинили в измене и приговорили к смерти. По просьбе умирающего патриарха Павла казнь заменили ссылкой в далёкий Херсонес Таврический (в Крым). Там, изнурённый болезнями, голодом и лишениями, святитель Мартин скончался 16 сентября 655 года. В народе его почитали как защитника от нечистой силы и молились ему о благополучии семьи.

Главным обрядом дня была подкормка ворон и задабривание птиц.

Чтобы пернатые не принесли в дом плохие новости, их старались задобрить. Для этого варили кашу, выносили её в поле на сковороде и переворачивали вверх дном. Верили, что птицу привлечёт блеск, и прикормленный таким образом ворон будет оберегать хозяйство от бед. Существовало поверье: покормивший в это время птиц, весь следующий год не будет знать проблем с деньгами и везением в делах. При этом гнать воронов со двора строго запрещалось, чтобы они не наслали в ответ неприятности.

Девичья радость, женские хлопоты.

Еще Мартынов день особо радовал девушек на выданье, поскольку на Руси с этого времени начиналась пора сватовства и смотрин. Говорили, что знакомства, созданные в течение трёх дней от 27 апреля, будут удачными, а в случае обручения путь молодых будет лёгким, как птичье крыло. Обручение на Мартына Лисогона считалось хорошим знаком — молодожёнам желали лёгкой совместной жизни.

В южных регионах с Мартынова дня начиналась ранняя пахота, боронование зяби и сев ранних хлебов. Крестьяне работали от зари до зари, чтобы подготовить под посев как можно большую площадь. Поэтому на погоду в этот день обращали особое внимание. Если день выдавался тёплым и ярким, можно было надеяться на добрый урожай.

Женщины на Мартына занимались уборкой в доме, стирали бельё, штопали изношенную одежду и ремонтировали обувь. Также было принято собирать за столом родных и друзей, общаться в тесном кругу и рассказывать истории. Женщины ходили в лес за полезными травами, которые, как считалось, именно в этот день обладали целебными свойствами.

В народе верили, что на Мартына-лисогона люди тоже могли страдать куриной слепотой. Существовал особый ритуал излечения: страдающий недугом шёл на перекрёсток, садился на землю и притворялся, будто что-то ищет. На вопрос прохожего: «Что ищешь?», отвечал: «Что найду, то тебе отдам!». При этих словах больной утирал глаза рукою и махал на любопытного — считалось, что болезнь должна была перейти на него.

Запреты 27 апреля: взаймы не брать.

Чего категорически нельзя делать 27 апреля:

Обижать лис и охотиться на них — главный запрет дня. Считалось, что поймавший лису человек будет всю жизнь страдать от проделок мошенников. Также верили, что беззащитных животных оберегает Леший, и обидчик мог навлечь на себя его гнев.

Гнать воронов со двора — чтобы они не наслали в ответ неприятности.

Ходить в лес поодиночке — считалось, что люди, самостоятельно ушедшие в лес в этот день, могут не вернуться.

Обманывать, льстить, давать ложные обещания — это могло накликать беду и денежные проблемы.

Ссориться, спорить, вступать в конфликты — ссора могла перерасти в затяжное противостояние.

Стирать одновременно вещи мужа и жены — иначе супругов ждут размолвки и ссоры.

Брать взаймы деньги — долг будет сложно вернуть, и из дома уйдут удача и достаток.

Лениться — иначе удача обойдёт стороной, а проблем прибавится.

Надевать чужое кольцо — можно забрать чужое семейное благополучие.

Садиться на чужое рабочее место — можно своего лишиться.

Убивать пауков — к денежным потерям.

Одним словом, 27 апреля — это день пробуждения лесных жителей и начала весенних полевых работ.

Центральное место занимают поверья о лисах, переселяющихся в новые норы, и о воронах, отпускающих молодняк в самостоятельную жизнь. Интересно переплетение христианской памяти о святителе Мартине Исповеднике, трагически завершившем свой земной путь в Крыму, с древнейшими, дохристианскими верованиями в лесных духов (Лешего) и магическую силу птиц.

Ритуал кормления ворон — яркий пример задабривания природы и попытки заручиться её поддержкой. День насыщен практическими делами (начало сева, уборка, починка одежды) и одновременно пропитан идеей сватовства и продолжения рода. Многочисленные запреты (на обиду лис, на одиночные походы в лес, на ложь и лесть, на ссоры, на совместную стирку вещей супругов) направлены на сохранение гармонии с природой, семейного мира и личной удачи.

Как прожить 27 апреля: не обманывать, не льстить.

Как современному человеку применить традиции предков на благо себе и с пользой адаптировать к своей жизни? Вот несколько простых идей:

1. Покормите птиц. Купите пакетик семечек или зерна и высыпьте в парке, во дворе или на балконе. По древнему поверью, это привлекает удачу и финансовое благополучие. А заодно и птицам помощь.

2. Не обманывайте и не льстите. Проведите день в честности с собой и окружающими. Не давайте обещаний, в которых не уверены — по примете, выполнить их всё равно не удастся.

3. Не ссорьтесь с близкими. Если чувствуете, что назревает конфликт, постарайтесь мягко уйти от него. Особенно важно не ссориться супругам — по поверью, это может привести к затяжным размолвкам.

4. Не стирайте вещи мужа и жены вместе. Если вы стираете, разделите бельё супругов на две загрузки или просто постирайте их по отдельности. Следуя древней традиции, это сохранит мир в семье.

5. Начните сезонные работы (если есть дача). 27 апреля — отличный день, чтобы начать подготовку к посевной: проверить инвентарь, прибраться на участке, а в южных регионах и начать сеять ранние культуры.

6. Не берите в долг и не давайте взаймы. Постарайтесь сегодня обойтись без займов. Если просят — можно помочь другим способом.

7. Не ходите в лес в одиночку. Весна — время пробуждения диких зверей, так что это не суеверие, а здравый смысл. Если отправляетесь на прогулку, берите компанию.

8. Проведите вечер в кругу семьи. Соберитесь за ужином с родными, расскажите истории, пообщайтесь в тёплой атмосфере. Это укрепляет семейные узы.

9. Девушкам — будьте открыты к новым знакомствам. По поверью, знакомства, созданные в эти дни, будут удачными. Так что не сидите дома, выходите в люди!

10. Понаблюдайте за погодой и приметами. Выгляните в окно: тепло ли? Кукует ли кукушка? Квакают ли лягушки? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.

Приметы дня на 27 апреля:

Тёплый и солнечный день — к хорошему урожаю.

Дождь — к хорошему росту трав и грибов, но пшеницы до следующей весны может не хватить.

Очень тёплый день — в первых числах мая надолго похолодает.

Кукушка кукует — в лесу будет много грибов.

Лягушки квакают без остановки — к дождю.

Вороны долго сидят на земле — к потеплению; кружат в небе — к холоду.

Светлые облака среди тёмных туч — к ливню с ветром.

Облака распадаются на отдельные элементы — к сухой и ясной погоде.

Если верба зацвела и прилетели ласточки и стрижи — пора высаживать саженцы.

Много берёзового сока — осень будет поздней.

Гром гремит — к скорому потеплению.

Ветер с востока — к засушливому лету.

Птицы гнездятся на солнечной стороне — к жаркому лету.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше