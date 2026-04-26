Что запрещено на Мартына Лисогона, 27 апреля 2026 года

Две даты светского календаря, отмеченные 27 апреля, представляют собой соседство сугубо технического и глубоко мифологического. День азбуки Морзе, праздник кода, связавшего континенты, и Международный день ворон и воронов — праздник птиц, которых человечество тысячелетиями боялось и почитало. Один — про то, как люди научились говорить на расстоянии, другой — про то, как природа говорит с нами на своем языке.
Точка, тире, тишина.
27 апреля 1791 года родился Сэмюэл Финли Бриз Морзе — человек, который начал как художник-портретист, а закончил как отец современной связи. Он не имел технического образования, но в 1830-х годах, услышав на корабле разговор об электромагнетизме, загорелся идеей передачи сообщений на расстояние.
Вместе с инженером Альфредом Вейлом (а также физиком Джозефом Генри) Морзе разработал систему, где каждая буква кодируется комбинацией коротких и длинных сигналов — «точек» и «тире». 24 мая 1844 года он отправил первую телеграмму из Вашингтона в Балтимор: «What hath God wrought!» («Вот что творит Бог!») — цитата из Библии.
Значение азбуки Морзе невозможно переоценить. Она позволила новостям путешествовать со скоростью электричества вместо скорости лошади. Если в 1760 году весть о смерти короля Георга II шла до Америки шесть недель, то к 1861 году телеграфные станции покрыли весь континент.
Азбука Морзе подарила миру сигнал SOS (· · · — — — · · ·) — три точки, три тире, три точки — который до сих пор остается международным символом бедствия. Сегодня, в эпоху интернета и смартфонов, код Морзе переживает ренессанс в поп-культуре: его ритмы проникают в музыку, дизайн и квесты. А еще в США 11 января отмечают «Национальный день “Выучи свое имя на азбуке Морзе” — как напоминание: старый код еще не забыт.
Вороны: птицы, которые знают больше, чем мы.
Второй праздник — Международный день ворон и воронов — куда менее официальный, но не менее значимый. Он посвящен двум самым умным и самым оклеветанным птицам планеты.
Вороны и вороны (это разные виды, хотя их часто путают) — одни из немногих животных, способных узнавать себя в зеркале, использовать орудия труда и запоминать человеческие лица годами. Они решают логические задачи не хуже приматов, а их социальная организация сложнее, чем у многих человеческих коллективов.
В мифологии вороны — проводники между мирами. В скандинавской традиции Один посылал воронов Хугина и Мунина (Мысль и Память) облетать мир и приносить вести. В кельтских легендах ворон — спутник богини войны Морриган. В славянском фольклоре ворон — вещая птица, часто связанная с потусторонним миром и смертью. В Библии именно ворон первым выпущен Ноем из ковчега.
Апрель — время, когда вороны особенно заметны: они строят гнезда, высиживают птенцов и громко заявляют о своих правах на территорию. У многих народов весенние обряды связаны с этой птицей. У хантов и манси, например, 7 апреля отмечается Вороний день — праздник пробуждения природы и прихода весны.
Два праздника на одной дате — не случайность, а метафора. Азбука Морзе — это попытка человека приручить тишину и превратить молчание в сообщение. Вороны — это напоминание: природа уже говорит на своих языках, нам просто нужно научиться слышать.
Так что 27 апреля — день, чтобы выучить свое имя на азбуке Морзе (точка-тире-тире-тире-точка-точка — попробуйте!) и выйти на улицу послушать ворон. Они, возможно, знают то, что мы еще не расшифровали.
Лисогон или Вороний праздник.
В церковном календаре это день памяти святителя Мартина Исповедника, папы Римского. В народном календаре этот день получил яркие и говорящие названия: Мартын Лисогон, Вороний праздник, Птичьи обереги.
Название «Лисогон» возникло не случайно. В народе верили, что именно в этот день лисицы переселяются из старых нор в новые, вырытые за зиму. Согласно поверьям, в первые дни после переселения лисы бывают слепы и глухи, и их можно ловить голыми руками. Крестьяне говорили: «На Мартына на лисиц курячья слепота нападает», «Лисицы роются между пней, бегут на людей».
Второе название — «Вороний праздник» — связано с поверьем, что в конце апреля старый ворон купает своих годовалых воронят в луже и отпускает в самостоятельную жизнь. Воронов на Руси считали мудрыми и вещими птицами, но одновременно побаивались, так как их карканье считалось предвестником беды.
Кого чтили и с кем считались.
Святитель Мартин Исповедник, папа Римский: Святой VII века, уроженец Тосканской области в Италии. Получив хорошее образование, он вступил в клир Римской Церкви, а в 649 году пресвитер Мартин был избран на папский престол. В то время мир Церкви был нарушен ересью монофелитов, которую поддерживали император Констанс и Константинопольский Патриарх Павел II. Святитель Мартин созвал Поместный Собор в Риме, осудивший ересь. Разгневанный император приказал схватить папу. После долгих мучений и годичного заточения на пустынном острове, измученного старца привезли в Константинополь на суд, где его обвинили в измене и приговорили к смерти. По просьбе умирающего патриарха Павла казнь заменили ссылкой в далёкий Херсонес Таврический (в Крым). Там, изнурённый болезнями, голодом и лишениями, святитель Мартин скончался 16 сентября 655 года. В народе его почитали как защитника от нечистой силы и молились ему о благополучии семьи.
Главным обрядом дня была подкормка ворон и задабривание птиц.
Чтобы пернатые не принесли в дом плохие новости, их старались задобрить. Для этого варили кашу, выносили её в поле на сковороде и переворачивали вверх дном. Верили, что птицу привлечёт блеск, и прикормленный таким образом ворон будет оберегать хозяйство от бед. Существовало поверье: покормивший в это время птиц, весь следующий год не будет знать проблем с деньгами и везением в делах. При этом гнать воронов со двора строго запрещалось, чтобы они не наслали в ответ неприятности.
Девичья радость, женские хлопоты.
Еще Мартынов день особо радовал девушек на выданье, поскольку на Руси с этого времени начиналась пора сватовства и смотрин. Говорили, что знакомства, созданные в течение трёх дней от 27 апреля, будут удачными, а в случае обручения путь молодых будет лёгким, как птичье крыло. Обручение на Мартына Лисогона считалось хорошим знаком — молодожёнам желали лёгкой совместной жизни.
В южных регионах с Мартынова дня начиналась ранняя пахота, боронование зяби и сев ранних хлебов. Крестьяне работали от зари до зари, чтобы подготовить под посев как можно большую площадь. Поэтому на погоду в этот день обращали особое внимание. Если день выдавался тёплым и ярким, можно было надеяться на добрый урожай.
Женщины на Мартына занимались уборкой в доме, стирали бельё, штопали изношенную одежду и ремонтировали обувь. Также было принято собирать за столом родных и друзей, общаться в тесном кругу и рассказывать истории. Женщины ходили в лес за полезными травами, которые, как считалось, именно в этот день обладали целебными свойствами.
В народе верили, что на Мартына-лисогона люди тоже могли страдать куриной слепотой. Существовал особый ритуал излечения: страдающий недугом шёл на перекрёсток, садился на землю и притворялся, будто что-то ищет. На вопрос прохожего: «Что ищешь?», отвечал: «Что найду, то тебе отдам!». При этих словах больной утирал глаза рукою и махал на любопытного — считалось, что болезнь должна была перейти на него.
Запреты 27 апреля: взаймы не брать.
Чего категорически нельзя делать 27 апреля:
Обижать лис и охотиться на них — главный запрет дня. Считалось, что поймавший лису человек будет всю жизнь страдать от проделок мошенников. Также верили, что беззащитных животных оберегает Леший, и обидчик мог навлечь на себя его гнев.
Гнать воронов со двора — чтобы они не наслали в ответ неприятности.
Ходить в лес поодиночке — считалось, что люди, самостоятельно ушедшие в лес в этот день, могут не вернуться.
Обманывать, льстить, давать ложные обещания — это могло накликать беду и денежные проблемы.
Ссориться, спорить, вступать в конфликты — ссора могла перерасти в затяжное противостояние.
Стирать одновременно вещи мужа и жены — иначе супругов ждут размолвки и ссоры.
Брать взаймы деньги — долг будет сложно вернуть, и из дома уйдут удача и достаток.
Лениться — иначе удача обойдёт стороной, а проблем прибавится.
Надевать чужое кольцо — можно забрать чужое семейное благополучие.
Садиться на чужое рабочее место — можно своего лишиться.
Убивать пауков — к денежным потерям.
Одним словом, 27 апреля — это день пробуждения лесных жителей и начала весенних полевых работ.
Центральное место занимают поверья о лисах, переселяющихся в новые норы, и о воронах, отпускающих молодняк в самостоятельную жизнь. Интересно переплетение христианской памяти о святителе Мартине Исповеднике, трагически завершившем свой земной путь в Крыму, с древнейшими, дохристианскими верованиями в лесных духов (Лешего) и магическую силу птиц.
Ритуал кормления ворон — яркий пример задабривания природы и попытки заручиться её поддержкой. День насыщен практическими делами (начало сева, уборка, починка одежды) и одновременно пропитан идеей сватовства и продолжения рода. Многочисленные запреты (на обиду лис, на одиночные походы в лес, на ложь и лесть, на ссоры, на совместную стирку вещей супругов) направлены на сохранение гармонии с природой, семейного мира и личной удачи.
Как прожить 27 апреля: не обманывать, не льстить.
Как современному человеку применить традиции предков на благо себе и с пользой адаптировать к своей жизни? Вот несколько простых идей:
1. Покормите птиц. Купите пакетик семечек или зерна и высыпьте в парке, во дворе или на балконе. По древнему поверью, это привлекает удачу и финансовое благополучие. А заодно и птицам помощь.
2. Не обманывайте и не льстите. Проведите день в честности с собой и окружающими. Не давайте обещаний, в которых не уверены — по примете, выполнить их всё равно не удастся.
3. Не ссорьтесь с близкими. Если чувствуете, что назревает конфликт, постарайтесь мягко уйти от него. Особенно важно не ссориться супругам — по поверью, это может привести к затяжным размолвкам.
4. Не стирайте вещи мужа и жены вместе. Если вы стираете, разделите бельё супругов на две загрузки или просто постирайте их по отдельности. Следуя древней традиции, это сохранит мир в семье.
5. Начните сезонные работы (если есть дача). 27 апреля — отличный день, чтобы начать подготовку к посевной: проверить инвентарь, прибраться на участке, а в южных регионах и начать сеять ранние культуры.
6. Не берите в долг и не давайте взаймы. Постарайтесь сегодня обойтись без займов. Если просят — можно помочь другим способом.
7. Не ходите в лес в одиночку. Весна — время пробуждения диких зверей, так что это не суеверие, а здравый смысл. Если отправляетесь на прогулку, берите компанию.
8. Проведите вечер в кругу семьи. Соберитесь за ужином с родными, расскажите истории, пообщайтесь в тёплой атмосфере. Это укрепляет семейные узы.
9. Девушкам — будьте открыты к новым знакомствам. По поверью, знакомства, созданные в эти дни, будут удачными. Так что не сидите дома, выходите в люди!
10. Понаблюдайте за погодой и приметами. Выгляните в окно: тепло ли? Кукует ли кукушка? Квакают ли лягушки? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
Приметы дня на 27 апреля:
Тёплый и солнечный день — к хорошему урожаю.
Дождь — к хорошему росту трав и грибов, но пшеницы до следующей весны может не хватить.
Очень тёплый день — в первых числах мая надолго похолодает.
Кукушка кукует — в лесу будет много грибов.
Лягушки квакают без остановки — к дождю.
Вороны долго сидят на земле — к потеплению; кружат в небе — к холоду.
Светлые облака среди тёмных туч — к ливню с ветром.
Облака распадаются на отдельные элементы — к сухой и ясной погоде.
Если верба зацвела и прилетели ласточки и стрижи — пора высаживать саженцы.
Много берёзового сока — осень будет поздней.
Гром гремит — к скорому потеплению.
Ветер с востока — к засушливому лету.
Птицы гнездятся на солнечной стороне — к жаркому лету.