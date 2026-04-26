Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» показывает второе время на ралли «Золото Кагана»

В зачете Т5 выступают два белорусских грузовика. Вчерашний пролог гонки на берегу Волги не был продолжительным, но трассу усложнили дожди, сделав грунт еще более мягким. Уточняется, что из‑за разлива реки маршрут даже был несколько изменен.
«Очень убойная тяжелая трасса оказалась после дождей. Очень твердый, на первый взгляд, грунт превратился в мягкий», — отметил начальник спорткоманды Сергей Вязович.
На первом этапе экипаж № 302 под управлением Вязовича показал второе время, уступив 15 секунд представителю команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрию Сотникову. Болид под номером 304, ведомый Павлом Мурылевым, финишировал четвертым с отставанием от лидера в 32 секунды.
По словам Вязовича, старт грузовиков был после всех остальных участников, поэтому трасса уже была сильно разрыта. Он также отметил, что 2-е и 4-е места — это «очень хорошо».
Во второй день бахи экипаж Вязовича ставил себе задачу не проиграть Сотникову более трех минут. В итоге в воскресенье 225-километровый спецучасток МАЗ с бортовым номером 302 снова преодолел вторым — через минуту и 11 секунд после россиянина.
Другому белорусскому экипажу пришлось по ходу гонки менять переднее колесо. Мурылев приехал восьмым в зачете Т5, в итоге отстав от лидера почти на 55 минут.
Финиш, а также награждение победителей бахи состоятся во вторник 28 апреля. Ровно в этот день, кстати, ралли «Золото Кагана» отмечает 15-летие с момента проведения первой гонки.