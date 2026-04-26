«Варенье из физалиса, лекции и прогулки»: в Краснолесье пройдёт ярмарка «Вкусов Виштынецкой возвышенности»

В Краснолесье состоится ярмарка проекта «Вкусы Виштынецкой возвышенности». Мероприятие пройдёт в пятницу, 1 мая, с 12:00 до 18:00. Информацию об этом разместили на странице проекта «ВКонтакте».
Ярмарка локальных продуктов откроется в центре посёлка на площади. Отмечается, что многие из них — большая редкость. «Чего стоят сиропы, варенье, чай и вино из фиалки душистой от Любы Сутягиной, луковый пирог от Натальи Добровольской, конфитюры из ревеня и боярышника от Юлии Мошкиной, копчёные перепела от Пугачевской перепёлочки, варенье из физалиса Елены Третьяковой, шурпа из дикой утки, шакотис, домашние настойки и консервация от Влада Крикуна и многое-многое другое», — говорится в публикации.
Кроме ярмарки в этот день для путешественников подготовят и другие развлечения. Туристы смогут посетить поздний завтрак от «Вкусов Виштынецкой возвышенности», отправиться на встречу с хранительницей «Летописи Краснолесья», побывать на бесплатных экскурсиях в эколого-историческом музее, а также принять участие в лекциях и прогулках. Подробнее о мероприятиях можно узнать по ссылке.
С 1 мая запустят из Калининграда запустят поезд в Краснолесье. Рельсобус будет ходить в выходные и праздничные дни. В пути предусмотрены остановки в Черняховске, Гусеве и Нестерове. Стоимость билета в одну сторону составляет 510 рублей.
