Дорожные работы стартовали в Северске Томской области

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовали на дорогах в ЗАТО Северск на территории Томской области, сообщил глава региона Владимир Мазур.
Он уточнил, что в этом году в атомграде приведут в порядок участок Коммунистического проспекта, проезжую часть улицы Куйбышева и отрезок автодороги «Улица Кирова» в поселке Самусь. Также капитально отремонтируют мост на автодорожном проезде № 38 по улице Первомайской.
При ремонте улично-дорожной сети подрядчик заменит старое асфальтовое покрытие, установит бордюрный камень, обновит люки колодцев и дождеприемников, нанесет разметку холодным пластиком, восстановит газоны. Специалисты уже приступили к демонтажу бордюрного камня на участке улицы Куйбышева.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.