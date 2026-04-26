Дорожные работы стартовали в Северске Томской области

Ремонт проведут на Коммунистическом проспекте и улице Куйбышева.

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартовали на дорогах в ЗАТО Северск на территории Томской области, сообщил глава региона Владимир Мазур.

Он уточнил, что в этом году в атомграде приведут в порядок участок Коммунистического проспекта, проезжую часть улицы Куйбышева и отрезок автодороги «Улица Кирова» в поселке Самусь. Также капитально отремонтируют мост на автодорожном проезде № 38 по улице Первомайской.

При ремонте улично-дорожной сети подрядчик заменит старое асфальтовое покрытие, установит бордюрный камень, обновит люки колодцев и дождеприемников, нанесет разметку холодным пластиком, восстановит газоны. Специалисты уже приступили к демонтажу бордюрного камня на участке улицы Куйбышева.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше