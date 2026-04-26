Синоптики сказали, что будет с погодой в Беларуси в понедельник, 27 апреля. Подробности сообщает портал pogoda.by.
За погоду в стране будет отвечать тыловая часть циклона, центр которого находится над северо-западом Европейской территории России. В республике ожидается переменная облачность. В ночное время местами, а днем во многих районах пройдут осадки — дождь, мокрый снег.
Ветер окажется северо-западный умеренный. Однако на большей территории Беларуси ветер будет сильный порывистый. Ночью синоптики предупреждают о заморозках до 0 до −3 градусов. Местами минимальная температура составит от +1 до +3 градусов. Днем прогнозируется от +6 до +13 градусов.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал белорусам, будет ли тепло в конце апреля и начале мая: не исключен даже снег.
Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.
Кстати, в Беларуси католики и православные отметят Пасху-2027 с разницей в 35 дней.