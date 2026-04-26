СКР расследует случай травмирования подростка в частной клинике в Перми

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего пациента в одной из частных клики Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 13-летний житель Перми прошел плановую операцию в одной из частных клиник. После операции при транспортировке он упал с кушетки-каталки и получил травму головы.

Следователями СК России будет дана правовая оценка действиям персонала медицинского учреждения. Расследование уголовного дела продолжается.