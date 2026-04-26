Чиновники и семьи вышли на весеннюю уборку Волгограда и Волжского

В преддверии лета волгоградцы и волжане дружно взялись за благоустройство. В Волгограде на улице Хиросимы высадили декоративные яблони с участием главы города Владимира Марченко, депутатов и активистов «Молодой Гвардии», а в Волжском силами более ста жителей, школьников, детсадовцев и ветеранов привели в порядок зелёные зоны и дворы.
В Волгограде субботник на улице Хиросимы объединил представителей городской думы, администрации и партии «Единая Россия». Вместе с главой Волгограда Владимиром Марченко и руководителями профильных департаментов они высадили молодые декоративные яблони. Участники отметили, что работать в такой команде — одно удовольствие, и пообещали продолжать озеленять город.
Тем временем в городе-спутнике сразу на двух площадках — по улице Александрова и возле домов № 18 и 20 на улице Мира — прошёл массовый субботник. Более ста человек, включая учеников школ № 9 и № 32, воспитанников детсадов № 75,76,79,81, членов ветеранских первичек и просто активных горожан, убирали мусор, окапывали деревья и обновляли дорожную разметку. Особенно отличился двор на проспекте Ленина, 123, где на субботник вышли целыми семьями — взрослые вместе с детьми обрабатывали деревья и красили разметку, — сообщили в местной администрации.
«Мы не останавливаемся на достигнутом: впереди — новые планы, новые адреса, новые добрые дела вместе с вами, дорогие волгоградцы!» — комментируют в Гордуме регионального центра.
