В Петербурге простились с народным артистом Сергеем Стадлером

Церемония прощания с народным артистом России, дирижером и скрипачом Сергеем Стадлером прошла в атриуме Комендантского дома в Петропавловской крепости, передает «РИА Новости».
Проститься с музыкантом пришли его родные, коллеги и представители культурного сообщества, включая гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского.
Как заявил журналистам художественный руководитель Большого зала Филармонии имени Шостаковича Евгений Петровский, Стадлер был «большим дирижером и феноменально одаренным скрипачом», отметив его исполнение всех 24 каприсов Паганини в 20 лет. По его словам, вся творческая биография музыканта была связана с Петербургской филармонией, где он выступал как солист и дирижер.
На церемонии присутствовали также писатель Евгений Водолазкин, который, вспоминая Стадлера, рассказал отрывок из стихотворения Булата Окуджавы: «Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел / Я не то чтоб любопытствовал — я по небу летел», передает «РИА Новости».
Ранее «Петербург-концерт», где в последние годы работал музыкант, сообщил, что гражданская панихида пройдет 26 апреля с 12:00 до 14:00 мск.
Стадлер был художественным руководителем «Петербург-концерта» и главным дирижером Симфонического оркестра Санкт Петербурга. Музыкант умер 20 апреля в возрасте 63 лет. Стадлер скончался на борту рейса Санкт-Петербург — Стамбул, его похоронят на Смоленском кладбище. За карьеру он выступал более чем в 90 странах и записал свыше 70 дисков.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».