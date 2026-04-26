76% нижегородцев готовы к дальним автопутешествиям

Жители Нижнего Новгорода все чаще делают ставку на автопутешествия. По данным исследования, 76% горожан готовы отправиться в поездку длиной более 500 километров, а средняя дистанция маршрута достигает 1500 км. Обычно такие путешествия занимают около пяти дней, сообщает сервис «Авито».
Для многих важна не только цель, но и сам путь: 43% опрошенных считают дорогу частью приключения, а 40% ценят свободу передвижения. Чаще всего в поездках нижегородцы выбирают посуточное жилье (42%) или останавливаются в отелях (41%).
Автомобиль остается самым популярным видом транспорта у россиян — его выбирают 45% туристов. На втором месте поезда, затем автобусы и самолеты. В дальние автопутешествия (свыше 1000 км.) чаще отправляются люди 35−44 лет.
Большинство предпочитает ездить с семьей, реже — с партнером или друзьями. Популярность набирают кроссоверы и внедорожники: они удобнее для дальних маршрутов и позволяют увереннее чувствовать себя на дороге.
Средняя дневная дистанция составляет около 500 километров, а поездки обычно делят на несколько дней. При этом автопутешественники чаще, чем «безлошадные» туристы, выбирают гибкие форматы размещения — от загородных домов до кемпингов, обращая внимание, прежде всего, на наличие парковки. 34% респондентов готовы в пути останавливаться у родственников, друзей и знакомых. А почти четверть (24%) согласны ночевать в машине.