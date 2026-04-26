В России ввели ценз оседлости для получения единого пособия

Теперь формулировка уточняется: чтобы получить право на единое пособие, нужно «постоянно проживать на территории РФ в статусе гражданина не менее пяти лет». Требование о пятилетнем периоде не распространяется на тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином (это в том числе жители Донбасса и Новороссии), на участников программы по переселению соотечественников, бойцов СВО и членов их семей.