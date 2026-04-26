В Ростовской области в мае прогнозируется усиление геомагнитной активности

Вторая декада мая начнётся со стабильной геомагнитной обстановки: с 11 по 14 число возмущений не предвидится. Однако уже 15 мая ситуация изменится — на регион повлияет полноценная магнитная буря класса G1. Медики рекомендуют метеозависимым гражданам быть внимательнее к своему самочувствию в этот день.