В Ростовской области в мае прогнозируется усиление геомагнитной активности

В Ростовской области в мае прогнозируется усиление геомагнитной активности. Предварительный прогноз на первую половину месяца подготовлен специалистами Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Первого числа магнитосфера Земли уже будет находиться в нестабильном состоянии — это следствие магнитной бури умеренной мощности (уровень G1), которая ожидается 30 апреля.

Далее наступит относительно спокойный период: со 2 по 6 мая, а также с 8 по 10 мая геомагнитная обстановка останется благоприятной («зелёный уровень»). Исключением станет лишь 7 мая, когда фиксация роста солнечной активности временно нарушит эту тенденцию.

Вторая декада мая начнётся со стабильной геомагнитной обстановки: с 11 по 14 число возмущений не предвидится. Однако уже 15 мая ситуация изменится — на регион повлияет полноценная магнитная буря класса G1. Медики рекомендуют метеозависимым гражданам быть внимательнее к своему самочувствию в этот день.