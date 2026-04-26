В ЖКХ объяснили, почему в Самаре не возвращают отопление

В соцсетях жители Самарской области просят вернуть тепло.

Отопительный сезон в регионе завершился 16 апреля. В Самаре соответствующее постановление подписал глава города Иван Носков. Поводом стала среднесуточная температура выше +8 градусов, которая, согласно федеральным нормам, продержалась пять дней подряд. Однако ближе к концу апреля погода резко испортилась: с 21 числа столбики термометров поползли вниз. В соцсетях развернулась волна жалоб, жители Самарской области просят вернуть тепло.

В мэрии на это ответили отказом: «Отопительный сезон завершен 16 апреля, и с этой даты запущен технологический процесс отключения». Заслуженный работник ЖКХ Самарской области Виктор Часовских пояснил, что энергетики после окончания сезона сразу приступают к плановому ремонту — разбирают котлы, проводят гидравлические испытания, чтобы подготовиться к зиме. Заново запустить всю систему так же быстро, как ее остановили, практически невозможно.

Тем временем жители нескольких регионов страны уже сталкивались с подобной ситуацией, и иногда местные власти шли навстречу, возобновляя подачу тепла. В самой Самарской области тоже не все муниципалитеты поторопились: например, в Сызрани отопительный сезон завершили только 24 апреля.

Согласно прогнозам синоптиков, с 26 апреля среднесуточная температура в регионе начнет постепенно повышаться. Коммунальщики советуют пользоваться обогревателями — в качестве временной меры до устойчивого весеннего тепла.