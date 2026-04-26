Ученые из Казани создали улучшенный состав эпоксидной грунтовки

Группа исследователей Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) разработала новый состав эпоксидной грунтовки, сообщили в высшем учебном заведении. Разработка соответствует целям национального проекта «Новые материалы и химия».
Состав обеспечивает повышенную теплостойкость, стойкость к воде и агрессивным средам, а также улучшенные барьерные свойства при сохранении необходимых технологических характеристик.
Эпоксидная грунтовка используется как нижний слой защитных покрытий для металлических и других конструкционных материалов, обеспечивая защиту от коррозии. Особенно актуальна разработка для изделий, работающих при повышенных температурах, в жестких погодных и климатических условиях. Материал найдет применение в аэрокосмической, автомобильной, судостроительной и смежных отраслях.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.