Ученые из Казани создали улучшенный состав эпоксидной грунтовки

Материал найдет применение в аэрокосмической, автомобильной, судостроительной и смежных отраслях.

Группа исследователей Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева (КНИТУ-КАИ) разработала новый состав эпоксидной грунтовки, сообщили в высшем учебном заведении. Разработка соответствует целям национального проекта «Новые материалы и химия».

Состав обеспечивает повышенную теплостойкость, стойкость к воде и агрессивным средам, а также улучшенные барьерные свойства при сохранении необходимых технологических характеристик.

Эпоксидная грунтовка используется как нижний слой защитных покрытий для металлических и других конструкционных материалов, обеспечивая защиту от коррозии. Особенно актуальна разработка для изделий, работающих при повышенных температурах, в жестких погодных и климатических условиях. Материал найдет применение в аэрокосмической, автомобильной, судостроительной и смежных отраслях.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше