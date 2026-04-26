В калининградских школах собрали на переработку больше 5 тонн отходов

Экологическую акцию организовали минприроды и региональный оператор.

Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области, с начала этого года учебные заведения региона передали на переработку уже более 5 тонн полезных фракций.

К полузабытому с советских времен сбору макулатуры подошли по-новому: как говаривал некогда один из руководителей нашей страны, усугу били и расширили процесс. Региональный оператор организовал раздельный сбор отходов в 50 школах и детсадах, предоставив им постоянной основе и без-воз-мез-дно специальные контейнеры.

— Важной частью проекта является экопросвещение, — добавили в правительстве региона. — Чтобы процесс сортировки был простым и понятным, для младшеклассников разработаны красочные буклеты и памятки. В игровой и доступной форме материалы объясняют детям, как правильно пользоваться контейнерами и какой вклад в сохранение природы вносит каждый человек, сортируя мусор.

Минприроды совместно с региональным оператором призывают руководителей дошкольных и общеобразовательных организаций, школьников, «а также их родителей» присоединяться к экологическому движению.