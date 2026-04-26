В Воронежской области обновят данные о состоянии десяти лесничеств

Такое обновление данных о лесе проводится раз в десять лет. Это позволяет точно узнать, сколько деревьев растет в регионе и где нужно высаживать новые саженцы в ближайшем будущем. К концу 2026 года обследованием будет охвачена почти половина всех лесничеств области — 10 из 23, что поможет эффективнее планировать восстановление лесного фонда.