В Воронежской области обновят данные о состоянии десяти лесничеств

Специалисты провели контрольные замеры перед началом полевых работ по учету леса.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области специалисты начали подготовку к масштабной проверке состояния лесов. Перед выходом «в поле» таксаторы провели коллективную тренировку. Они сверили свои методы измерений на специальных пробных участках. Это необходимо, чтобы у всех сотрудников были одинаковые показатели и максимально точные данные, ведь даже небольшая ошибка в расчетах может исказить общую картину состояния природы. Об этом в региональном министерстве лесного хозяйства рассказали 24 апреля.

В этом году работы затронут шесть лесничеств, включая Воронежское, Семилукское и Острогожское. Специалисты будут определять высоту и возраст деревьев, а также густоту леса, используя профессиональные высотомеры и другие приборы. К опытным мастерам на стажировку присоединился и участник региональной программы «Герои земли Воронежской» Алексей Михеев, который на практике учился заполнять полевые журналы и оценивать характеристики древостоя.

Такое обновление данных о лесе проводится раз в десять лет. Это позволяет точно узнать, сколько деревьев растет в регионе и где нужно высаживать новые саженцы в ближайшем будущем. К концу 2026 года обследованием будет охвачена почти половина всех лесничеств области — 10 из 23, что поможет эффективнее планировать восстановление лесного фонда.