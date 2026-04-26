В Москве может выпасть до семи сантиметров снега

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Временный прирост снега возможен в столице до семи сантиметров за сутки, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре РФ.
«В период с 21 час 26 апреля до 21 час 27 апреля ожидаются местами сильные осадки, включая мокрый снег и временный прирост снега от двух до семи сантиметров», — рассказали в Гидрометцентре.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что снежный покров высотой до двух-пяти сантиметров появится в Москве в понедельник.