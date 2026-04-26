В МЧС наградили 98 служащих, участвовавших в ликвидации аварии на ЧАЭС

Глава МЧС России Александр Куренков подписал приказ о награждении участников ликвидации последствий чернобыльской катастрофы накануне 40-й годовщины аварии. Об этом сообщает пресс-служба министерство на сайте.
«В системе МЧС России служат 98 ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС все они отмечены наградами МЧС России», — говорится в сообщении.
В МЧС напомнили, что последствия аварии, произошедшей 26 апреля 1986 года, затронули судьбы миллионов людей. После завершения в 1990 году работ по ликвидации острой фазы аварии в России был принят закон о социальной защите пострадавших от воздействия радиации. В настоящее время, по данным ведомства, меры поддержки получают более 1,5 млн граждан.
В министерстве также подчеркнули, что за 40 лет площадь радиоактивно загрязненных территорий в России сократилась примерно вдвое. Такие зоны остаются в 14 регионах, включая Брянскую, Тульскую, Калужскую, Курскую и другие области. При этом в 13 регионах уровень радиации в населенных пунктах уже не превышает допустимых значений. Повышенные показатели сохраняются в 88 населенных пунктах Брянской области.
Согласно научному прогнозу МЧС, к 2056 году зоны с повышенным уровнем облучения могут сохраниться только в четырех населенных пунктах Брянской области.
Чернобыльская авария — это взрыв, случившийся 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в Киевской области УССР. В результате него был полностью разрушен реактор, а в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ, в том числе долгоживущих.
