Три петербургских моста вечером получат особую подсветку

«Красно-малиновый цвет на пролетах Дворцового и Троицкого мостов и на перемычках моста Бетанкура олицетворяет графитовый пожар, вспыхнувший сразу после аварии. Это также символ мужества ликвидаторов, вставших на пути невидимой угрозы», — сказано в сообщении. Голубой — ставший традиционным цвет «мирного атома». Его можно интерпретировать и как символ мирного неба над головой будущих поколений, во имя которого отдали свои жизни ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.