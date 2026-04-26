Три петербургских моста вечером получат особую подсветку

В День памяти жертв радиационных аварий и катастроф, три моста в Петербурге получат особую световую подсветку — с красно-малиновым и голубым оттенками. Об этом сообщили в Смольном.

Источник: "Российская газета"

Три моста — это Дворцовый, Троицкий и Бетанкура.

«Красно-малиновый цвет на пролетах Дворцового и Троицкого мостов и на перемычках моста Бетанкура олицетворяет графитовый пожар, вспыхнувший сразу после аварии. Это также символ мужества ликвидаторов, вставших на пути невидимой угрозы», — сказано в сообщении. Голубой — ставший традиционным цвет «мирного атома». Его можно интерпретировать и как символ мирного неба над головой будущих поколений, во имя которого отдали свои жизни ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Подсветку включат в 21.20. Она будет действовать до 04.30 утра понедельника.

В Петербурге был также открыт световой фонтан на аллее Чернобыльцев в Приморском районе города.