Калининградский боксёр Сергей Горохов завоевал в Турции титул чемпиона мира, поединок был сорван массовой дракой (видео)

Сергею Горохову 36 лет, он является уроженцем Калининграда. В 2015 году спортсмен стал чемпионом СНГ, в 2021 году завоевал титул WBC International на турнире в Сербии, а в 2023 году одержал победу на профессиональном турнире в Москве.