Водолазы в Волгограде рассказали о поисках пропавшего четвертого рыбака

Под Волгоградом продолжаются поисковые работы на месте крушения лодки с рыбками на Волге.

Волгоградские спасатели продолжают поиски четвертого рыбака из компании мужчин, потерпевших крушение на Волге в пятницу, 24 апреля 2026 года. Их лодка перевернулась на волнах в сильный шторм, тела троих мужчин удалось найти в первый же день. Четвертого водолазы ищут на глубине и поверхности воды, сообщает ГКУ Служба спасения.

Поисковые работы идут в Светлоярском районе на Волге, где затонула лодка с рыбаками. До сих пор не найден 75-летний мужчина. Как сообщают источники, с рыбалки на этой моторной лодке в компании своих друзей возвращался известный волгоградский строитель, президент Ассоциации компаний «Торгово-промышленная группа “БИС” Александр Назаров, построивший миллионы квадратных метров жилья по всей стране.

— Поисковые работы ведутся как с поверхности воды, так и в её глубинах, для чего в настоящий момент привлечены силы и средства ГКУ Служба спасения под руководством начальника водолазной службы Дмитрия Печенкина, — сообщили в спасательном ведомстве.

Поиски идут на Волге в Светлоярском районе. Фото: ГКУ Служба спасения.

Ранее следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».