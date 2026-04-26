Сотрудники музея обнаружили в Таганроге сохранившуюся печь начала XX века

В Таганроге в особняке по ул. Либкнехта, 79, построенном в начале XX века, найдена печь с терракотовыми изразцами, украшенными орнаментом в виде переплетенных цикламенов. Об этом сообщает пресс-служба музея градостроительства и быта города.

Особняк построен в духе романтичной неоготики с элементами модерна. Необычность находки музейных работников состоит в том, что сохранилась первоначальная расцветка изразцов, выполненная под конкретный интерьер.

«Печь требует не только бережной отмывки, но и реконструкции с докомпоновкой недостающими изразцами, так как в советское время ее приспособили для приготовления пищи», — сказано в сообщении. Отмечается, что владелица дома планирует выполнить необходимые работы и восстановить первоначальный функционал печи, а также восстановить в особняке оконные рамы с оригинальными деревянными заполнениями, которые предыдущие хозяева поменяли на пластиковые.